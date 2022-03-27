مبعوث أميركي: واشنطن لم تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية

رام الله - دنيا الوطنأكد المبعوث الأمريكي الخاص لإيران، روب مالي، اليوم الأحد، أن الإدارة الأميركية ستواصل العمل مع دول المنطقة، "لتقليل التوترات بغض النظر عن نتيجة الاتفاق النووي".ولفت في كلمة له خلال منتدى الدوحة، إلى أنه "سيكون من الأفضل تنفيذ بنود الاتفاق والعمل على قضايا أخرى للمنطقة، ليكون الاتفاق أكثر استدامة".وأعلن مالي في كلمته بمنتدى الدوحة، ان واشنطن لم "تقرر بعد شطب الحرس الثوري من قائمة المنظمات الإرهابية".وأكد أنه "بغض النظر عما يحدث بخصوص الحرس الثوري الإيراني، فإن الكثير من العقوبات ستستمر"، مؤكداً أن واشنطن لم تقرر بعد في مسألة إبقاء الحرس الثوري الإيراني، ضمن العقوبات.وأشار إلى أن هذه مسألة مختلفة عن الاتفاق النووي، مؤكداً أن عقوبات عديدة ستظل سارية المفعول بسبب سياسة ايران في المنطقة.وأضاف مالي: أن الجهود الامريكية لخفض التوتر في المنطقة ستستمر حتى اذا فشلت مفاوضات فيينا، موضحاً أنه لا تغير في موقف واشنطن بشأن الاتفاق بسبب الحرب في أوكرانيا، وإذا تم التوصل إلى اتفاق نووي فسيكون وفق 5+1 بما في ذلك روسيا رغم حربها على أوكرانيا.وأعرب المبعوث الأميركي، عن اعتقاده بوجوب العودة الى الاتفاق النووي بأسرع وقت ممكن مما سيسهل على الولايات المتحدة تطبيقه بحذافيره ودفع مواضيع أخرى عالقة بين طهران وواشنطن ودول في المنطقة.