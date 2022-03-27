شؤون فلسطينية

هيئة الأسرى: استمرار التنكيل با​​لأسيرين قادري والعارضة

هيئة الأسرى: استمرار التنكيل با​​لأسيرين قادري والعارضة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الاسرى والمحررين اليوم الاحد، أن الاسير محمد العارضة مازال يتعرض الى التنكيل والتعذيب بشكل مستمر، ويعاني من ظروف احتجاز قاسية داخل زنازين سجن" أوهلي كيدار" .

واوضحت الهيئة ان ادارة سجون الاحتلال تحتجز العارضة داخل زنزانه تفتقر الى أدنى مقومات الحياة الآدمية، حيث يتم اجباره للنوم على فرشة قذرة وبالية،  الأمر الذي تسبب  من تفاقم وضعه الصحي، وبدأ يشتكي من آلام حادة في ظهره، وقد تم تحويله لعيادة السجن، واكتفى الطبيب بإعطائه حبوباً مسكنة للألم، وبعد مماطلات طويلة تم اعطائه ابره.

يذكر أن الأسير العارضة يبلغ من العمر (39 عاماً) وهو من بلدة عرابة جنوب جنين، معتقل منذ عام 2002، ومحكوم بالسجن المؤبد مدى الحياة، وهو أحد الأسرى الستة الذين وانتزعوا حريتهم عبر نفق حفروه في زنزانتهم إلى خارج سجن "جلبوع"، في 6 أيلول/ سبتمبر الماضي، لكن أُعيد اعتقالهم بعدها من قبل جيش الاحتلال على فترات مختلفة.

وفي ذات السياق يتعرض الاسير يعقوب قادري الى ظروف عزل سيئة  في عزل سجن "ايشل" حيث ترفض سلطات الاحتلال تقديم العلاج اللازم له.

وأفاد محامي الهيئة بأن الاسير قادري يعاني من آلام وأوجاع في يده اليمنى، وكتفه وقدمه اليسرى جراء اعتداء قوات (النحشون) عليه بالضرب أثناء جلسة محاكمته في الناصرة، ويحتاج الى إجراء صورة( سي تي) إلا انه ما زال ينتظر الموافقة، كما أنه بحاجة الى إجراء عملية  في عينيه  جراء إغلاق بمجرى الدمع والذي يؤثر على الروئية، ويؤدي الى اوجاع بالراس، وكان من المقرر اجرائها منذ عام ونصف إلا انه حتى اللحظة ينتظر الموافقة، بالإضافة الى معاناته من ضيق بالتنفس،  و بحاجة الى تشخيص حالته والتعامل معه بشكل جدي.

يذكر، أن الأسير يعقوب قادري من قرية بئر الباشا بمحافظة جنين، ولد بتاريخ 22/12/1972، اعتقلته قوات الاحتلال بتاريخ 18/10/2003، وأصدرت المحكمة بحقه حكمًا بالسجن المؤبد (مرتين) بالإضافة إلى (35 عامًا) ونجح بتاريخ 06/09/2021م برفقة إخوانه الأسرى محمود عارضة، أيهم كمامجي، محمد العارضة، ومناضل انفيعات و زكريا زبيدي بانتزاع حريتهم عبر نفق سجن جلبوع، وبتاريخ 10/09/2021م في مساء يوم الجمعة في مدينة الناصرة في الداخل المحتل أعادت قوات الاحتلال اعتقاله مع الأسير محمود عبدالله عارضة.

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