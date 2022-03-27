بلينكن: سنزيد المساعدات ودعم القطاع الخاص في الجانب الفلسطيني ونسعى للهدوء في رمضان

وتابع: "سنزيد المساعدات ودعم القطاع الخاص في الجانب الفلسطيني ونسعى للهدوء في شهر رمضان".





وردا على سؤال قال وزير الخارجية ان الولايات المتحدة تثمن جهود الوساطة الإسرائيلية لإنهاء الحرب في أوكرانيا.



ومن المقرر أن يتوجه بلينكن اليوم الى رام الله للقاء الرئيس محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين آخرين.



واجتمع الاثنان اليوم بعد وصول الوزير الأميركي، إلى إسرائيل، للمشاركة في مؤتمر قمة النقب الذي سينعقد مساء اليوم .وقال لابيد: إن "المشروع النووي الإيراني ليس مشكلة إسرائيلية محضة بل أنه مشكلة العالم باسره اذ لا يمكن للعالم ان يقبل بإيران ذات قدرات نووية"، وفق تعبيره.واقر وزير الخارجية الإسرائيلي بأن هناك تباينا في الآراء بين تل أبيب وواشنطن إلا أنه أكد أن هذا التباين سيعالج عن طريق الحوار بين الدولتين الحليفتين نظرا للعلاقات المتينة بينهما.