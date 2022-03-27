مباشر | مؤتمر صحفي للإعلان عن نتائج الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"

شؤون فلسطينية

حسين الشيخ يهاجم حماس بسبب الانتخابات المحلية

حسين الشيخ يهاجم حماس بسبب الانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
علق حسين الشيخ، عضو اللجنة التنفيذية واللجنة المركزية لحركة فتح، على نتائج المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2022، التي أجريت في محافظات الضفة الغربية أمس السبت.

وقال الشيخ للإذاعة الرسمية: كنا نأمل أن تجري هذه الانتخابات في كافة أرجاء الوطن في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، ولكن للأسف الشديد هناك إرادة وقرار لدى حركة حماس بأن تبتعد بالكامل عن إرادة الشعب الفلسطيني وحقه في الاختيار عبر صناديق الاقتراع.

وأضاف: نحن نؤمن تماما في حركة فتح بأن الديمقراطية هي سيدة هذا النظام السياسي الفلسطيني ونؤمن بالتعددية ونؤمن بحرية الرأي وتداول السلطة بالطرق السلمية،  ولكن موقف حركة حماس يدلل دليل قاطع على أنها تريد الاستئثار في قطاع غزة بقوة السلاح.

 وتابع: لا يستطيع أحد إطلاقا أن يحكم هذا الشعب الفلسطيني إلا عبر صندوق الاقتراع، لذلك نحن كنا نأمل أن تجري الانتخابات ولكن أمام هذا القرار وهذه الإرادة الحمساوية، للأسف الشديد أن الانتخابات قد تعطلت في قطاع غزة.

وأشار إلى أن الرغبة الجامحة لشعبنا الفلسطيني هناك هي إجراء هذه الانتخابات حتى يكون القول الفصل والحسم هو للشعب الفلسطيني عبر حقه في إبداء رأيه وفي حريته في الاختيار.

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