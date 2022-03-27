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شؤون فلسطينية

بماذا علقت الجهاد الإسلامي على الاجتماع العربي الإسرائيلي الأميركي في النقب؟

بماذا علقت الجهاد الإسلامي على الاجتماع العربي الإسرائيلي الأميركي في النقب؟
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، اليوم الأحد، إن اجتماع عدد من الدول العربية مع إسرائيل وأمريكا في النقب، "يعكس ضياع الهوية العربية لكل أولئك الذين ارتضوا أن يكونوا جزءاً من مشروع التطبيع مع العدو".

ويشارك وُزراء خارجية كل من مصر والإمارات والمغرب والبحرين، في اجتماع في النقب، يضم أيضاً وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن. 

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، هذا الاجتماع، بـ "القمة التاريخية" نظراً لأنه يعقد للمرة الأولى بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية عرب.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيجتمع قبل القمة مع بلينكن الذي وصل الى إسرائيل الليلة الماضية، كما يجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ولابيد.

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