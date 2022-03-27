حماس: لقاء وزراء عرب على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مصالح الأمة





ويعقد وُزراء خارجية كل من مصر والإمارات والمغرب والبحرين، للمشاركة اجتماعاً في النقب، يضم أيضاً وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن.

ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، هذا الاجتماع، بـ "القمة التاريخية" نظراً لأنه يعقد للمرة الأولى بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية عرب.

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيجتمع قبل القمة مع بلينكن الذي وصل الى إسرائيل الليلة الماضية، كما يجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ولابيد.

رام الله - دنيا الوطنعلقت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) اليوم الأحد، على الاجتماع المقرر عقده في النقب بأراضي عام 48، بين وزراء خارجية عرب ووزيري الخارجية الإسرائيلي والأميركي.وقالت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن "لقاء وزراء عرب مع الصهاينة على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة الرَّافضة للتطبيع".وأضافت أنها "تابعت بكلّ استهجان، قبول بعض وزراء خارجية دول عربية الاجتماع مع مسؤولين صهاينة على أرض فلسطين المحتلة، في الوقت الذي تتعرّض فيه هذه الأرض لأبشع أنواع الاستيطان والتهويد لمقدساتنا الإسلامية والمسيحية، ويمارس بحقّ شعبنا صنوف الاضطهاد والإرهاب والقتل والتهجير".وجددت الحركة رفضها المطلق لأشكال التطبيع كافة مع الاحتلال، مؤكدة أنَّ "مثل هذه اللقاءات لا تخدم سوى العدو في تكريس عدوانه المتواصل ضدّ أرضنا وشعبنا ومقدساتنا، كما أنَّها سلوكٌ يتناقض مع مواقف ومصالح الأمَّة وشعوبها الرّافضة للتطبيع".ودعت حماس الدّول العربية التي وقّعت على اتفاقيات تطبيعية مع العدو إلى إعادة النظر فيها، "انسجامًا مع مصالح شعوبها، ووقوفًا عند مسؤولياتها التاريخية في حماية القدس وفلسطين من الاحتلال الصهيوني".