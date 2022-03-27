المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

رام الله - دنيا الوطنحذر المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى، الشيخ محمد حسين، من تداول نسخ من القرآن الكريم، لوجود نقص في صفحات من سورة القصص والعنكبوت من (ص 388 الى ص 403).وأوضح المفتي في بيان صحفي اليوم الأحد، أن هذه النسخة صادرة عن مطبعة الصفا، في جمهورية مصر العربية، بتصريح رقم (75) الصادر في 17/6/2015م عن مجمع البحوث الإسلامية في الأزهر الشريف.وناشد المكتبات والمطابع والأشخاص الذين يملكون مصاحف من هذه النسخ بضرورة تسليمها لدار الإفتاء، لإجراء اللازم بشأنها حسب الأصول، منوهاً إلى ضرورة مراعاة الدقة عند طباعة المصاحف، خاصة عند استخدام طريقة التصوير السريع لبعض الطبعات.