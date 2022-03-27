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شؤون فلسطينية

"24 يوما على إضرابه".. تدهور الوضع الصحي للمعتقل خليل عواودة

"24 يوما على إضرابه".. تدهور الوضع الصحي للمعتقل خليل عواودة
رام الله - دنيا الوطن
قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، إن المعتقل خليل محمد خليل عواودة (40 عامًا) من محافظة الخليل، القابع في معتقل عوفر، ما زال يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ24 على التوالي، رفضا لاستمرار اعتقاله الإداري دون أي تهمة.

وأوضحت الهيئة في بيان صحفي اليوم الأحد، أن المعتقل عواودة يعاني من ألم في الرأس وشعور مستمر بالبرد الشديد والغثيان وعدم القدرة على الحركة المتواصلة، بعد أن فقد 9 كغم من وزنه خلال إضرابه الحالي.

وأشارت إلى أنه مصاب بمرض الغضاريف في الرقبة والظهر منذ نحو 5 سنوات، وبحاجة لإجراء عملية وعلاج طبيعي، في الوقت الذي تكتفي فيه عيادة السجن بإعطائه مسكنات للأوجاع فقط.

المعتقل عواودة متزوج وأب لأربع طفلات، وكان قد أمضى سابقا 12 عاما في سجون الاحتلال منها 5 سنوات في الاعتقال الإداري، وأفرج عنه بتاريخ 30/06/2016.

يذكر أن المعتقل عواودة شرع في إضراب مفتوح عن الطعام بتاريخ 03/03/2022، رفضًا لاستمرار اعتقاله الإداري.

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