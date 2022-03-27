عشرات المستوطنين يقتحمون "الأقصى"

رام الله - دنيا الوطناقتحم عشرات المستوطنين على شكل مجموعات، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك.وأفادت مصادر في القدس، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية وأدوا طقوسًا تلمودية في ساحات المسجد، بحماية شرطة الاحتلال، التي منعت المصلين من الاقتراب من المنطقة الشرقية للأقصى، التي يؤدي فيها المستوطنون طقوسهم.وكانت مؤسسات مقدسية وثقت اقتحام أكثر من ألف مستوطن للمسجد الأقصى خلال الأسبوع المنصرم من "باب المغاربة".ويتعرض الأقصى يوميا عدا الجمعة والسبت، لاقتحامات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال، على فترتين صباحية ومسائية، في محاولة لتغيير الأمر الواقع بالأقصى، ومحاولة تقسيمه زمانيًّا.