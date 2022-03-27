غزة: "المالية" تصدر إعلاناً بشأن تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات
أصدرت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، إعلاناً بخصوص تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات.
وأعلنت الوزارة، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/3/2022 وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 24/4/2022.
ووفق "المالية" سيستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة) على النحو التالي:
- طلبة البكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الحالي بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.
- طلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل.
- يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها خلال الفصل الدراسي الحالي.
وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية) أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.
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