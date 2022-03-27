غزة: "المالية" تصدر إعلاناً بشأن تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات

رام الله - دنيا الوطنأصدرت وزارة المالية بغزة، اليوم الأحد، إعلاناً بخصوص تسديد رسوم طلاب الجامعة الإسلامية من المستحقات.وأعلنت الوزارة، عن بدء التسجيل لتسديد جزء من رسوم الفصل الثاني من العام الدراسي 2022/2021 من مستحقات الموظفين لذويهم من طلاب الجامعة الإسلامية من خلال موقع الوزارة الالكتروني اعتباراً من يوم الأحد الموافق 27/3/2022 وحتى نهاية يوم الأحد الموافق 24/4/2022.ووفق "المالية" سيستفيد من التسجيل (الموظف نفسه– الاب- الام- ابن- ابنة- زوج- زوجة) على النحو التالي:- طلبة البكالوريوس والدراسات العليا المسجلين للفصل الحالي بنسبة 25% من رسوم تسجيل الفصل.- طلبة الدكتوراه المشترك بنسبة 12,5% من رسوم تسجيل الفصل.- يمكن استفادة طلبة الدراسات العليا (الماجستير- الدكتوراه) من رسوم الرسالة، بشرط تسجيلها خلال الفصل الدراسي الحالي.وذلك بالدخول على موقع وزارة المالية www.mof.gov.ps ومن ثم الدخول إلى (الخدمات الالكترونية_ خدمات الموظفين _ تسديد رسوم جامعية) أو بالضغط مباشرة على أيقونة تسديد رسوم جامعية.