عاجل

  • وزير الخارجية الأميركي: ننسق دوما مع إسرائيل فيما يخص التعامل مع ملف إيران النووي

  • وزير الخارجية الأمريكي: متفقون على أن إيران لن تحصل على سلاح نووي

شؤون فلسطينية

رئيس هيئة شؤون الأسرى يصل القاهرة للمشاركة بفعاليات داعمة ومساندة للأسرى

رئيس هيئة شؤون الأسرى يصل القاهرة للمشاركة بفعاليات داعمة ومساندة للأسرى
قدري أبو بكر
رام الله - دنيا الوطن
وصل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ووفد من الهيئة ضم مدير دائرة الإحصاء كائنات جرادات، والمدير العام في مكتب الهيئة في المحافظات الجنوبية جمال مكحل، مساء أمس السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في فعاليات داعمة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال.

وأوضحت الهيئة أن زيارة رئيس الهيئة والوفد ستستمر حتى الأول من نيسان القادم، وسيتم المشاركة في العديد من الفعاليات المعدة والمتفق عليها مسبقاً، أهمها ندوة في جامعة الدول العربية يوم 30 من الشهر الحالي، وفعالية لإحياء يوم الأرض ودعم الأسرى ينظمها اتحاد المحامين العرب يوم التاسع والعشرين القادم.

وأكدت الهيئة أن الفعاليات كانت من المفترض أن تُنظم منتصف الشهر القادم، وذلك ضمن سلسلة فعاليات كان من المقرر إقامتها احياءاً ليوم الأسير الفلسطيني، ولكن تم تقديمها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وبينت الهيئة أن الفعالية المركزية التي ستكون يوم 30 من الشهر الحالي، تم الاتفاق عليها منذ أكثر من 4 شهور من خلال مندوبية فلسطين في الجامعة، وذلك خلال زيارة رئيس الهيئة للقاهرة حينها، وستكون في مقر جامعة الدول العربية، وتحديداً في القاعة الرئيسية التي تحتضن اجتماعات القمة العربية.

ودعت الهيئة العديد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للمشاركة في لقاءات وفعاليات القاهرة، حيث سيلتحق بوفد الهيئة ممثلين عن نادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى وتنسيقية القوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة الى ذوي أسرى لتقديم شهادات حية عن جرائم وهمجية الاحتلال، وعلى الصعيد الخارجي سيكون هناك حضور لعشرات الدول وممثلي مؤسسات دولية.

أخبار ذات صلة

هيئة الأسرى: تدهور على الوضع الصحي للأسير خليل عواودة

هيئة الأسرى: تدهور على الوضع الصحي للأسير خليل عواودة

حماس: لقاء وزراء عرب على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مصالح الأمة

حماس: لقاء وزراء عرب على أرض فلسطين المحتلة سلوكٌ يتناقض مع مصالح الأمة

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

المفتي العام يحذر من تداول نسخة من القرآن الكريم

&#34;24 يوما على إضرابه&#34;.. تدهور الوضع الصحي للمعتقل خليل عواودة

"24 يوما على إضرابه".. تدهور الوضع الصحي للمعتقل خليل عواودة

الاحتلال يعتقل شابا من جلبون شرق جنين

الاحتلال يعتقل شابا من جلبون شرق جنين

المعتقل شادي سوقية من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

المعتقل شادي سوقية من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر رفح

الاحتلال يستهدف الصيادين في بحر رفح

التعليقات

الدنيا حكايات

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

الدكتاتورية والفساد على الطريقة الفلسطينية

شؤون فلسطينية

&#34;24 يوما على إضرابه&#34;.. تدهور الوضع الصحي للمعتقل خليل عواودة

"24 يوما على إضرابه".. تدهور الوضع الصحي للمعتقل خليل عواودة

الاحتلال يعتقل شابا من جلبون شرق جنين

الاحتلال يعتقل شابا من جلبون شرق جنين

المعتقل شادي سوقية من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

المعتقل شادي سوقية من جنين يدخل عامه الـ20 في الأسر

الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

الاحتلال يقتحم منطقة المسعودية الأثرية شمال غرب نابلس

رئيس هيئة شؤون الأسرى يصل القاهرة للمشاركة بفعاليات داعمة ومساندة للأسرى

رئيس هيئة شؤون الأسرى يصل القاهرة للمشاركة بفعاليات داعمة ومساندة للأسرى

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ86

500 معتقل إداري يواصلون مقاطعة محاكم الاحتلال لليوم الـ86

الاحتلال يعتقل شابين من بيت ريما شمال غرب رام الله رام الله

الاحتلال يعتقل شابين من بيت ريما شمال غرب رام الله رام الله

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

منوعات

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

سيف نبيل يكشف عن مفاجأة غير متوقعة لجمهوره

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: لقطات حصرية وأولية من حفل زفاف ياسر فرج

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

شاهد: محمد رمضان يستعرض طيارته الخاصة برفقة نجله الكبير

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

لهذا السبب.. هند صبري تعتذر لشام الذهبي عن حضور حفل زفافها

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

ما آخر التطورات الصحية لعبد الرحمن أبو زهرة بعد تعرضه لوعكة صحية؟

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

للمرة الأولى.. أدهم النابلسي يكشف عن سبب إتخاذه لقرار الإعتزال

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

شاهد: نوال الكويتية تغضب جمهورها بسبب صورها مع هذا الرجل

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

الموت يفجع شكران مرتجى بوالدتها

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

شاهد كيف أشعل الفنانين الأجواء بزفاف شام الذهبي

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

أدهم نابلسي يحصل على إجازة في القرآن الكريم

عربي

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

&#34;سقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة&#34;.. وفاة نقيب المحامين المصريين

"سقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة".. وفاة نقيب المحامين المصريين