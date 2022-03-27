رئيس هيئة شؤون الأسرى يصل القاهرة للمشاركة بفعاليات داعمة ومساندة للأسرى

رام الله - دنيا الوطنوصل رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين اللواء قدري أبو بكر، ووفد من الهيئة ضم مدير دائرة الإحصاء كائنات جرادات، والمدير العام في مكتب الهيئة في المحافظات الجنوبية جمال مكحل، مساء أمس السبت إلى العاصمة المصرية القاهرة للمشاركة في فعاليات داعمة ومساندة للأسرى في سجون الاحتلال.وأوضحت الهيئة أن زيارة رئيس الهيئة والوفد ستستمر حتى الأول من نيسان القادم، وسيتم المشاركة في العديد من الفعاليات المعدة والمتفق عليها مسبقاً، أهمها ندوة في جامعة الدول العربية يوم 30 من الشهر الحالي، وفعالية لإحياء يوم الأرض ودعم الأسرى ينظمها اتحاد المحامين العرب يوم التاسع والعشرين القادم.وأكدت الهيئة أن الفعاليات كانت من المفترض أن تُنظم منتصف الشهر القادم، وذلك ضمن سلسلة فعاليات كان من المقرر إقامتها احياءاً ليوم الأسير الفلسطيني، ولكن تم تقديمها بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.وبينت الهيئة أن الفعالية المركزية التي ستكون يوم 30 من الشهر الحالي، تم الاتفاق عليها منذ أكثر من 4 شهور من خلال مندوبية فلسطين في الجامعة، وذلك خلال زيارة رئيس الهيئة للقاهرة حينها، وستكون في مقر جامعة الدول العربية، وتحديداً في القاعة الرئيسية التي تحتضن اجتماعات القمة العربية.ودعت الهيئة العديد من المؤسسات العاملة في مجال الأسرى للمشاركة في لقاءات وفعاليات القاهرة، حيث سيلتحق بوفد الهيئة ممثلين عن نادي الأسير الفلسطيني والهيئة العليا لمتابعة شؤون الأسرى وتنسيقية القوى الوطنية والإسلامية، بالإضافة الى ذوي أسرى لتقديم شهادات حية عن جرائم وهمجية الاحتلال، وعلى الصعيد الخارجي سيكون هناك حضور لعشرات الدول وممثلي مؤسسات دولية.