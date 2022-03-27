خريشة: الوضع الفلسطيني مهيأ لمواجهة مع الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأكد عضو المجلس التشريعي الفلسطيني السابق، الدكتور حسن خريشة، أن الوضع الفلسطيني مهيئ لمواجهة مع الاحتلال الإسرائيلي.وقال خريشة، إن هناك مخاوف لدى الاحتلال من اندلاع مواجهة خلال شهر رمضان الفضيل، ويخشى انتفاضة فلسطينية جديدة.وأضاف أن هناك جرأة كبيرة لدى الشباب الفلسطيني في الضفة الغربية بمواجهة قوات الاحتلال من نقطة صفر.وأشار إلى أن عملية بئر السبع البطولية تُعبر عن حالة الغضب التي يعيشها شعبنا الفلسطيني بسبب الاحتلال.وتابع خريشة أن الاحتلال يعتقل الفلسطينيين المؤثرين في الضفة والقدس "لأنه يعلم أنهم وقود أي انتفاضة قادمة".