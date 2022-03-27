للمرة الأولى من نوعها.. اجتماع عربي إسرائيلي أميركي في النقب اليوم

يصل إلى إسرائيل بعد ظهر اليوم الأحد، وُزراء خارجية كل من مصر والإمارات والمغرب والبحرين، للمشاركة في اجتماع في النقب، يضم أيضاً وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، ونظيره الأميركي، أنتوني بلينكن.





ووصفت وسائل إعلام إسرائيلية، هذا الاجتماع، بـ "القمة التاريخية" نظراً لأنه يعقد للمرة الأولى بمشاركة عدد كبير من وزراء خارجية عرب.





ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، بأن الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، سيجتمع قبل القمة مع بلينكن الذي وصل الى إسرائيل الليلة الماضية، كما يجتمع بلينكن مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت، ولابيد.





وأضافت بأن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اعتذر عن حضور الاجتماع.



وتابعت: بأن لابيد بصدد تنظيم زيارة للوزراء، لضريح مؤسس إسرائيل ورئيس حكومتها الأولى، دافيد بن غوريون.