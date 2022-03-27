تحذيرات من مغبة ازدياد اقتحامات الأقصى في رمضان



وأضاف أبو سنينة أن قضية القدس والمسجد الأقصى المبارك توحد الفلسطينيين وتوحد الشارع العربي.



ونوه إلى أن حكومة الاحتلال تخشى تكرار سيناريو معركة سيف القدس، مضيفا أن "ما نشهده من اجتماعات هي خوف من تكرار ما حدث في رمضان الماضي".



وتابع أن حكومة الاحتلال تدعم المستوطنين بالكامل ومنذ قدومها هناك عربدة مستمرة لقطعان المستوطنين.



وتعيش أجهزة أمن الاحتلال الإسرائيلي حالة من القلق والتوتر غير المسبوق، خشية من تطور الأوضاع الميدانية في الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة، واشتعالها من جديد بسبب تصاعد الاعتداءات على المواطنين والمقدسات.



رام الله - دنيا الوطنطالب باحث في شؤون القدس، بمنع اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى في شهر رمضان المبارك بشد الرحال إليه وبالعمل المقاوم الشعبي والمسلح في القدس والضفة والداخل.وقال الباحث بسام أبو سنينة، إن كل من يتوجه للمسجد الأقصى في رمضان عليه أن يعتبر نفسه حارساً للمسجد ويقدم روحه ونفسه فداءً له.