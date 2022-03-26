مباشر | مؤتمر صحفي لرئيس لجنة الانتخابات المركزية د. حنا ناصر

شؤون فلسطينية

حسين الشيخ: النتائج الأولية تشير لفوز حركة فتح في معظم المجالس البلدية

حسين الشيخ: النتائج الأولية تشير لفوز حركة فتح في معظم المجالس البلدية
حسين الشيخ أثناء الإدلاء بصوته بالانتخابات المحلية
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، مساء اليوم السبت، إن "النتائج الأولية تشير إلى فوز حركة فتح في معظم المجالس البلدية في الضفة الغربية".

وأضاف عبر حسابه على (تويتر): "مبروك لشعبنا هذا العرس الديمقراطي ومبروك لحركة فتح رائدة النضال الوطني الفلسطيني".

وكان حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أكد أن نسبة الاقتراع الأولية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، بلغت 53%، لافتا إلى أن عدد المقترعين الكلي بلغ 377.894 مقترع من أصل 715.413 ناخباً وناخبة، مؤهلين للاقتراع.

وأشار ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم السبت، عقب اغلاق صناديق الاقتراع، إلى أن عملية الاقتراع سارت بهدوء وانتظام بشكل عام، لافتا إلى أن لجنة الانتخابات رصدت بعض الخروقات والمشكلات وتم التعامل معها كافة.

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