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شؤون فلسطينية

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية

تفاصيل لقاء رئيس الوزراء الفلسطيني بالممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية
رام الله - دنيا الوطن
بحث رئيس الوزراء د. محمد اشتية، اليوم السبت، مع الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل، في قطر، ضرورة ملء الفراغ السياسي الذي تعيشه القضية الفلسطينية، وذلك على هامش مشاركته بمنتدى الدوحة.

وقال رئيس الوزراء: "نقدر عاليا وقوف أوروبا جانب فلسطين سياسيا لحماية القانون الدولي وحقوق الشعب الفلسطيني وإنهاء الاحتلال عن أراضينا، وفي تجسيد بناء الدولة ومؤسساتها، والوقوف الى جانب السلام والعدالة"، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

وبحث اشتية مع بوريل ضرورة الضغط الفعلي على إسرائيل وإلزامها بالاتفاقيات الموقّعة معها لتكون فاتحة لمسار سياسي، بالإضافة إلى اتخاذ إجراءات عملية أوروبية لوقف التوسع الاستيطاني والانتهاكات الاسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووضع اشتية المسؤول الأوروبي في صورة الانتهاكات الإسرائيلية في مختلف الأراضي الفلسطينية، ودعاه إلى زيارة فلسطين والاطلاع على الأوضاع عن كثب ومعاناة أبناء شعبنا.

وجدد مطالبته للاتحاد الأوروبي بالضغط على إسرائيل للسماح بعقد الانتخابات في القدس، لتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه الذي يضمنه له القانون والاتفاقيات.


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