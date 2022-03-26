حنا ناصر: نسبة الاقتراع الأولية للمرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بلغت 53%

رام الله - دنيا الوطنأكد حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، أن نسبة الاقتراع الأولية في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية بالضفة الغربية، بلغت 53%، لافتا إلى أن عدد المقترعين بلغ 377 ألف مقترع.وأشار ناصر خلال مؤتمر صحفي عقده، مساء اليوم السبت، بعد اغلاق صناديق الاقتراع، أن نسبة الاقتراع في المدن الكبيرة كانت ضئيلة مقارنة بالهيئات الصغيرة، لافتا إلى أنه في رام الله بلغت نسبة الاقتراع 33%، وفي البيرة 29%، وفي بيرزيت 65%.وفي السياق، أكد ناصر، أنه سيتم الاعلان عن النتائج الأولية للانتخابات المحلية بمرحلتها الثانية، غداً الأحد، عند الساعة 12 مساء.