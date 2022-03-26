لجنة الانتخابات: إغلاق مراكز الاقتراع بالمرحلة الثانية للانتخابات المحلية
أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، اغلاق مراكز الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.
واستثنت لجنة الانتخابات من الاغلاق الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة سابقاً عن تمديد فترة الاقتراع فيها، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساءً، وهيئة تفوح حتى 8 مساءً، ومدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس حتى 8 مساءً.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39% حتى الساعة الرابعة عصراً.
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