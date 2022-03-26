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دولي

زيلينسكي: روسيا تلوح باستخدام السلاح النووي

زيلينسكي: روسيا تلوح باستخدام السلاح النووي
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر الرئيس الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، أنّ تلويح روسيا باستخدام السلاح النووي يشجّع على حيازة هذا النوع من الأسلحة.

وقال خلال كلمة أمام مؤتمر "منتدى الدوحة": "يتفاخرون بأنهم يستطيعون التدمير بالأسلحة النووية ليس فقط بلدًا معينًا ولكن الكوكب بأسره"، مضيفا "إنهم يخيفوننا باستخدام الأسلحة النووية"، بحسب ما جاء على موقع (سكاي نيوز).

وتابع زيلينسكي: "في التسعينيات، تخلت أوكرانيا عن ثالث أكبر مخزون نووي في العالم ومقابل ذلك، تلقت بلادنا ضمانات شملت روسيا"، مضيفا: "الخلاصة هي أن الجميع بحاجة إلى أسلحة نووية لحماية أنفسهم من الغزو الذي يشكل خطورة كبيرة على الجميع".

وكان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ أعلن، الخميس، أن الحلف سيزود أوكرانيا معدات حماية من التهديدات الكيماوية والبيولوجية والنووية، كما سيحمي قواته المنتشرة على الجهة الشرقية من هذه التهديدات.

وقال في ختام قمة استثنائية لقادة الحلف إن الحلفاء "قلقون" من احتمال استخدام هذه الأسلحة في أوكرانيا بعد الاجتياح الروسي و"اتفقوا على تزويد تجهيزات لمساعدة أوكرانيا على حماية نفسها من التهديدات الكيماوية والبيولوجية والاشعاعية والنووية".

ومع مرور شهر على الاجتياح الروسي لأوكرانيا، قال زيلينسكي في كلمته إن "أوكرانيا لا تزال صامدة"، مضيفا: "أنظروا إلى الدمار في مدننا (...) هذا ما شاهدناه في حلب بسوريا"، في إشارة إلى مساندة روسيا للجيش السوري في استعادة المدينة.

وذكر أنّ الضربات الروسية تسبّبت بأضرار في نحو 59 دار عبادة بينها مساجد و200 ومدرسة.

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