لجنة الانتخابات: لن يتم تمديد ساعات الاقتراع في الانتخابات المحلية

رام الله - دنيا الوطنأكدت لجنة الانتخابات المركزية، أنه لن يتم تمديد ساعات الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية.وقالت لجنة الانتخابات في بيان صحفي مساء اليوم السبت، إن كافة مراكز الاقتراع ستغلق أبوابها الساعة 7 مساءً، باستثناء الهيئات المحلية التي أعلنت اللجنة سابقاً عن تمديد فترة الاقتراع فيها، وهي: هيئة جبع بمحافظة القدس حتى 9 مساءً، وهيئة تفوح حتى 8 مساءً، ومدرسة جمال عبد الناصر للبنات في نابلس حتى 8 مساءً، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.وكانت لجنة الانتخابات المركزية، أعلنت أن نسبة الاقتراع في الانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"، بلغت 39% حتى الساعة الرابعة عصراً.وبلغت نسبة الاقتراع على مستوى المحافظات حتى الرابعة عصرا: سلفيت 53.7%، طوباس 52%، قلقيلية 45.7%، الخليل 44.9%، اريحا 43.2%، جنين 39%، بيت لحم 35.9%، طولكرم 33.5%، القدس 29.3%، نابلس 27.5%، رام والبيرة 26.9%.