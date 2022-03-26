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التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة

التحالف العربي يشن هجوماً جوياً على مدينة الحديدة
رام الله - دنيا الوطن
أعلن التحالف العربي في اليمن، اليوم السبت، البدء بضربات جوية لمعاقل الحوثيين في مدينة الحديدة.

وذكرت وسائل إعلام أن انفجارات كبيرة هزت وسط مدينة الحديدة غربي اليمن، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).

وأفادت قوات التحالف بمقتل 3 خبراء متخصصين في تفخيخ الزوارق وإطلاقها بميناء الصليف.

كما كشف عن إحباط هجوم وشيك على ناقلات النفط، حيث دمر 4 زوارق مفخخة بميناء الصليف قيد التجهيز.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية قد أعلن أنه أمهل جماعة الحوثي اليمنية ثلاث ساعات لإخراج أسلحتها من مينائي الحديدة والصليف المطلين على البحر الأحمر ومطار صنعاء الدولي.

ويأتي ذلك على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن، حيث أعلن التحالف عن إطلاق "عملية استجابة" بهدف "تحقيق مبدأ الأمن الجماعي"، ردا على سلسلة هجمات شنها الحوثيون على منشآت داخل المملكة.

وأكد التحالف يوم الجمعة تضرر منشآت استهدفها الحوثيون في المملكة بصواريخ أحدها بالستي وطائرات مسيرة، وحذر الحوثيين من التمادي أن لا يختبروا صبر التحالف.

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