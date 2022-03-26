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إسرائيل تنقل رسالة تحذير للفصائل الفلسطينية بغزة

إسرائيل تنقل رسالة تحذير للفصائل الفلسطينية بغزة
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت قناة (كان) الإسرائيلية، أمس الجمعة، أن إسرائيل نقلت عبر الوسيط المصري رسالة تحذير إلى الفصائل الفلسطينية في غزة من تصعيد الأوضاع الأمنية في الضفة الغربية أو القدس.

ونقلت القناة عن مصادر مطلعة في القاهرة، قولها: "إن إسرائيل حذرت الفصائل الفلسطينية في غزة من الانعكاسات التي ستترتب على القطاع في حال حدوث تصعيد أمني في القدس أو الضفة الغربية".

وبحسب القناة، أوضحت المصادر أن مسؤولين في جهاز المخابرات المصري أجروا مؤخرًا اتصالات مع إسرائيل ومسؤولين في حركتي حماس والجهاد الإسلامي بهدف خفض التوتر الأمني.

ذكرت (القناة 11) الإسرائيلية، بأن الشرطة ومجلس الأمن القومي في إسرائيل، قررا في هذه المرحلة استمرار دخول المستوطنين إلى المسجد الأقصى أثناء شهر رمضان المبارك.

وأفادت بأن قراراً نهائياً بهذا الشأن سيتخذ الأسبوع المقبل في جلسة برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينت.

وأضاف أن الدوائر الأمنية تعتقد بأن مستوى التوتر الحالي في القدس أقل مما كان عليه في الفترة ذاتها من العام الماضي، وبالتالي ما من سبب لفرض قيود في المدينة.

يشار إلى أن الحرب الاخيرة على قطاع غزة، والتي أطلقت عليها الفصائل الفلسطينية اسم معركة (سيف القدس)، جراء استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على الاهالي في المسجد الاقصى المبارك، وحي الشيخ جراح في مدينة القدس.

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