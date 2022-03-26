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شؤون فلسطينية

رضوان: فعاليات اليوم بغزة وأراضي 48 تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية

رضوان: فعاليات اليوم بغزة وأراضي 48 تؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية
رام الله - دنيا الوطن
أكد الدكتور إسماعيل رضوان، القيادي في حركة المقاومة الاسلامية (حماس)، أن الفعاليات التي انطلقت اليوم السبت، بغزة بالتزامن مع الفعاليات بالأراضي الفلسطينية المحتلة، يؤكد على التمسك بالثوابت الوطنية ورفض الممارسات العنصرية بحق الشعب الفلسطيني.

وأكد رضوان في تصريح وصل "دنيا الوطن"، أن الفعاليات اليوم في غزة تزامنا مع فعاليات الداخل المحتل تؤكد على وحدة الشعب والقضية والهدف المشترك، لافتا إلى أن رسالة الشعب الفلسطيني في يوم الأرض هو التمسك بالعودة الى كل فلسطين.

وقال: "سيكون هناك فعالية كبري في الثلاثين من مارس لنقول أننا لن نسمح باقتلاع الاحتلال للأهالي من أراضيهم"، مؤكدا على دعم واسناد الاهالي في الأراضي الفلسطينية المحتلة.













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