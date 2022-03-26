اشتية يبحث مع نظيره القطري آلية جديد لاستقدام الفلسطينيين للعمل بقطر







رام الله - دنيا الوطنالتقى رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، اليوم السبت، نظيره القطري الشيخ خالد بن خليفة بن عبد العزيز آل ثاني، على هامش مشاركته في منتدى الدوحة وبحضور سفير فلسطين لدى قطر منير غنام.وشكر اشتية نظيره القطري على الدعوة وعلى تنظيم منتدى الدوحة كمنصة عالمية للدبلوماسية والحوار والتنوّع تجمع قادة السياسة لمناقشة التحديات الملحة التي تواجه العالم والمنطقة على وجه الخصوص.واطلع رئيس الوزراء نظيره على تحديات الوضع في فلسطين على الصعد السياسية والاقتصادية، كما وضعه في صورة انتهاكات الاحتلال بحق أبناء شعبنا وتدميره لإمكانية إقامة دولة فلسطينية متواصلة وذات سيادة على حدود عام 1967.وبحث رئيسا الوزراء استحداث آلية جديدة لاستقدام الفلسطينيين للعمل في قطر وزيادة عدد فرص العمل المتاحة لهم وتسهيل إجراءات وصولهم لقطر.من جانبه أكد رئيس الوزراء القطري دعم بلاده المتواصل لفلسطين وسعيه العاجل لتسهيل إجراءات استقدام الفلسطينيين للعمل بقطر.