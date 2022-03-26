اندلاع مواجهات مع الاحتلال بعد التصدي لهجوم استيطاني جنوب نابلس

رام الله - دنيا الوطناندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم السبت، بعد تصدي أهالي قرية عصيرة القبلية الواقعة جنوب مدينة نابلس، لهجوم شنه عدد من المستوطنين.وهاجم مجموعة من مستوطني مستوطنة "يتسهار" المنازل الفلسطينية على أطراف بلدة عصيرة القبلية، ورشقوها بالحجارة، ما دفع الأهالي إلى التصدي لهم وطردهم من القرية.وأطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الفلسطينيين، إلى جانب اعتقال رئيس مجلس عصيرة القبلية حافظ صالح والاعتداء عليه، قبل إطلاق سراحه.وينفذ جيش الاحتلال الإسرائيلي اقتحامات واعتقالات شبه يومية، في مناطق متفرقة بالضفة الغربية والقدس المحتلة، يتخللها دهم وتفتيش منازل وتخريب محتوياتها، وإرهاب ساكنيها خاصة من النساء والأطفال.