المطران حنا: القضية الفلسطينية حاضرة رغمًا عن الصخب الدولي

رام الله - دنيا الوطنقال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس: إن القضية الفلسطينية حاضرة رغما عن الصخب الدولي وما يحدث حاليا بسبب اوكرانيا وغيرها من القضايا الدولية.وأضاف حنا: "القضية الفلسطينية هي قضية حق وعدالة ومهما تجاهلها المتجاهلون وتآمر عليها المتآمرون ستبقى اعدل وانبل قضية عرفها التاريخ الانساني الحديث".وأوضح أنه لن تتمكن اية قوة غاشمة في هذا العالم من تصفية القضية الفلسطينية فهي قضية ثابتة لشعب متشبث بحقوقه وانتماءه وكلمة الاستسلام ليست واردة في قاموسنا ومهما تغيرت وتقلبت الاوضاع السياسية في عالمنا فإن هذه القضية باقية لانها قضية شعب حي لن يتنازل عن وطنه وثوابته الوطنية.