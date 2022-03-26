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شؤون فلسطينية

البطش: صراعنا مع العدو لن يقفل حتى تحرير فلسطين

البطش: صراعنا مع العدو لن يقفل حتى تحرير فلسطين
رام الله - دنيا الوطن
أكد خالد البطش، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على مرتكزات القضية الفلسطينية، وهي وحدة الشعب الفلسطيني وأرضه وقضيته في مواجهة العدو البغيض.

جاء ذلك في كلمة لخالد البطش خلال فعاليات هيئة دعم أهل الداخل المحتل لإحياء فعاليات يوم الأرض، التي أقيمت اليوم السبت 26/3، في مخيم ملكة شرق مدينة غزة.

وقال: من على تخوم الوطن وعلى مرمى رصاصة من الوطن نقف في ذكرى يوم الارض في الوحدة والتناغم والذي بدأ بفعاليات مشتركة، نؤكد لأهلنا في النقب والذين يعربون على رفضهم للتهويد والترحيل والفصل العرقي أننا معكم..ولأهلنا في اللد والرملة والشيخ جراح نحن معكم وسيف القدس لم يغمد وسيف المقاومة لن يغمد أبداً لحماية كل الساحات على أرضنا فلسطين في النقب والشيخ جراح والداخل المحتل".

وأضاف البطش: إن محاولات الانتقام من شعبنا في الداخل لن تمر ومحاولات الضم لن تمر و عناوين الأسرلة لن تمر وسنكون لكم بالمرصاد حتى لا نمكن عدونا من رقاب أهلنا وشعبنا".

وجدد عضو المكتب السياسي للجهاد، التأكيد على أن القضية الفلسطينية والصراع مع العدو صراع مفتوح في كل الزوايا والأرجاء ولن يقفل حتى تحرير فلسطين وعودة اللاجئين وإنهاء المشروع الصهيوني وتحرير الأرض الفلسطينية وحتى ينتهى الكيان الصهيوني ويزول".

وقال: موازين القوى قبل قرن أوجدت بريطانيا والكيان وموازين القوى اليوم الدولية بدأت بالتغير لصالح مقاومتنا في كافة الساحات".

وأوضح القيادي البطش أن أكثر من 70 عاماً من التضليل والتزييف لم تمنع محمد أبو القيعان أن يثأر لأهل النقب المحتل.

وزاد بالقول: نحن مستمرون في مشروعنا والقبص على الجمر والسلاح حتى نيل الحرية والكرامة واستعادة الوطن واللاجئين..سنستمر في قطاع غزة بسلاحنا وسيوفنا وعتادنا، ولن نسمح لهم بالتفرد بشعبنا".

وأردف القيادي البطش: ونحن على مقربة من رمضان نذكر العدو أن مسيرة الأعلام العام الماضي كانت سببًا في معركة "سيف القدس" وإسقاط الحكومة الصهيونية، والمقاومة جاهزة لتقول كلمتها إذا ما تم الاعتداء على الشيخ جراح والمسجد الأقصى، فكرامتنا هناك وسلاحنا هنا والقرار هناك، وإن عدتم عدنا".

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