منيب المصري: الانتخابات البلدية مهمة جداً ويجب على جميع المواطنين أن يشاركوا بها

رام الله - دنيا الوطنقال منيب المصري، رئيس التجمع الوطني للمستقلين، بأن الانتخابات البلدية مهمة جداً ويجب على جميع المواطنين أن يشاركوا بها من منطلق حقهم في اختيار من يمثلهم في هذه المجلس، والتي وجدت أساساً لتقديم الخدمات الحياتية العامةللمواطنين.وعبر المصري عن سعادته بأنه كان أول المقترعين في صندوق الاقتراع المًسجل به في مدينة نابلس، قائلاً بأن التصويت واجب أخلاقي ووطني، معبراً في ذات الوقت عن تمنياته بأن تفرز هذه الانتخابات من هم على قدر المسؤولية، لأن الواجبات الملقاة على عاتق المجلس البلدي القادم كبيرة، وهذا يتطلب من إعطاءه التعاون والعمل من أجل خدمة هذه المدينة التي تستحق كل خير، مؤكداً أن جميع القوائم على قدر المسؤولية، وأن الفائزين وبغض النظر عن القوائم التابعين لها، جميعهم يحبون البلد وسوف يعملون بكل جد وصدق من أجل نابلس أفضل وأجمل.وفي هذا السياق أشار المصري، بأن مؤسسة منيب وانجلا المصري، على استعداد دائم لتقديم كل ما يلزم من أجل ازدهار هذه المدينة، وهي على استعداد دائم، وكما كانت سابقاً، أن تتعاون مع بلدية نابلس، لا بل أن يستمر هذا التعاون، وبخاصة فيما يتعلق بمشروع المخطط المكاني الشامل للمدينة، ولفلسطين بشكل عام، وهو مشروع يهدف إلى تطوير نابلس حضرياً بالتعاون مع البلدية، والمؤسسات الحكومية ذات العلاقة، وبخاصة وزارة الحكم المحلي، والجهة ذات الاختصاص في مكتب رئاسة الوزراء.وختم المصري تصريحاته بالقول أنه يأمل بأن تكون هذه الانتخابات مقدمة للانتخابات العامة الرئاسية والتشريعية والمجلس الوطني، مشيراً إلى الجهود المبذولة لإنهاء الانقسام الذي حتماً سينتهي وسيصار إلى ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني عبر صناديق الاقتراع، ليأخذ المواطن حقه في المشاركة السياسية واختيار من يمثله.