حماس تنعى شهداء عائلة ارزيقات

رام الله - دنيا الوطننعت حركة المقاومة الإسلامية " حماس " شهداء شعبنا الخمسة من عائلة ارزيقات، الذين قضوا صباح اليوم في حريق منزلهم ببلدة تفوح غربي الخليل.وبعثت حركة حماس بخالص التعازي وأصدق مشاعر المواساة لشعبنا الفلسطيني وأهلنا في الخليل، ولذوي الشهداء الخمسة، داعيةً الله أن يمنّ بالشفاء العاجل على الجرحى، ووالدي الشهداء، اللذين أصيبا بجراح خطرة.وسألت الحركة الله تعالى أن يتقبل ضحايا الحريق في الشهداء والصالحين، وأن يرحمهم رحمة واسعة، وأن يلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.