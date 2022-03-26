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الجيش الروسي يُعلن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا

الجيش الروسي يُعلن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا
رام الله - دنيا الوطن
أعلن نائب رئيس الأركان العامة الروسية سيرغي رودسكوي، اليوم السبت، عن انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جهوده من الآن فصاعدا ستركز على "التحرير الكامل" لإقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

ووفق (سكاي نيوز) فقد أوضح في تصريح صحفي، أن موسكو مستمرة في التزام "نزع سلاح" أوكرانيا و"اجتثاث النازية فيها".

وأشار إلى أن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت، منوهًا إلى أن القوات الروسية دمرت فعليًا سلاح الجو الاوكراني ودفاعاته المضادة للطائرات، وكذلك سلاح البحرية.

كما وأعلن عمدة العاصمة الأوكرانية كييف، فرض حظر تجوال في العاصمة بدءا من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 7 صباح الاثنين.

وأعلنت السلطات الأوكرانية، عن الاتفاق اليوم على فتح 20 ممرا إنسانيا من مختلف المدن في البلاد.

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