الانتخابات المحلية: 26.5% نسبة الاقتراع حتى الواحدة ظهرا

رام الله - دنيا الوطنأعلنت لجنة الانتخابات المركزية، تصويت 26.5% من المواطنين المؤهلين للاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية، حتى الساعة الواحدة ظهرا.وأوضحت اللجنة في بيان صحفي، اليوم السبت، أن عدد المقترعين في مختلف محافظات الضفة الغربية حتى الواحدة ظهراً وصل إلى 189,308 من مجمل المواطنين المؤهلين للتصويت البالغ عددهم 715,413 ناخباً وناخبة.وأكدت اللجنة بأن عملية الاقتراع تسير بسلاسة دون رصد أي مخالفات أو خروقات، مشيرة إلى أن مراكز الاقتراع البالغ عددها 315 منتشرة في 50 هيئة محلية ستبقى مفتوحة حتى الساعة السابعة من مساء اليوم السبت.