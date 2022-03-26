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مباشر | انطلاق عملية الاقتراع للانتخابات المحلية "المرحلة الثانية"

شؤون فلسطينية

مجدلاني: الانتخابات المحلية فرصة لأنّ يمارس كل مواطن ومواطنة حقهم بانتخاب الأنسب

مجدلاني: الانتخابات المحلية فرصة لأنّ يمارس كل مواطن ومواطنة حقهم بانتخاب الأنسب
رام الله - دنيا الوطن
قال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، الأمين العام لجبهة النضال الشعبي أحمد مجدلاني، إن اقبال أبناء شعبنا على الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية اليوم السبت، دليل على حرصهم على اختيار ممثليهم في تلك المجالس.

وأضاف في بيان صحفي، أن الانتخابات المحلية ذات طابع خدماتي، تساهم في تعزيز السلم الأهلي والمجتمعي، وتعزيز عملية التحول الديمقراطي.  

وأشار إلى أن الانتخابات المحلية  فرصة ليمارس كل مواطن ومواطنة حقهم الكامل في انتخاب الأنسب والأقدر والاكفأ على تطوير المدن والبلدات، وبما يعزز من صمود أبناء شعبنا.  

وأكد  أهمية هذه الانتخابات، كونها تتيح للمواطنين فرصة اتخاذ القرار للتغيير بما يخص حياتهم اليومية، وتقدم لهم كل الخدمات والبنى التحتية التي تليق بهم.  


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