هل تم استهداف مقر الديوان الملكي السعودي؟.. (فرانس برس) توضح

رام الله - دنيا الوطنأظهرت وكالة (فرانس برس) الفرنسية، اليوم السبت، حقيقة الفيديو الذي تداوله بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يتحدث عن حريق اندلع في مقر الديوان الملكي السعودي، جراء هجوم شنته جماعة الحوثي خلال الأيام الماضية.وأكدت الوكالة الفرنسية، أن الفيديو الذي تم نشره، هو الفيديو الذي تم نشره، هو لحريق اندلع في مبنى امارة منطقة جازان في عام 2016، وليس في مقر الديوان الملكي السعودي، لافتة إلى أن الحوثيين لم يستهدفوا قصر اليمامة، بل منشآت تابعة لشركة أرامكو.وأشارت الوكالة، إلى أن الفيديو الذي تداوله النشطاء، يظهر لحظة تصاعد الدخان في مقر ضخم محاط بسور، وقد كتب عليه تعليق: "الطائرات اليمنية المسيرة تدمر مقر الديوان الملكي السعودي في الرياض".