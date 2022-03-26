النخالة يهاجم مؤتمر شرم الشيخ

رام الله - دنيا الوطنأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، اليوم السبت، أن العمليات الفردية مظهر من مظاهر مقاومة شعبنا ويجب أن تدفع قوى المقاومة إلى تنظيم صفوفها أكثر.وقال النخالة في تصريح صحفي بمناسبة ذكري يوم الأرض: "يوم الأرض هو يوم تاريخي في حياة شعبنا، ويعبر عن إرادة شعبنا في التمسك بحقوقه".وأضاف "إحياء فعاليات يوم الأرض يؤكد أن أبناء شعبنا يحملون راية فلسطين من جيل إلى جيل".وحول مؤتمر شرم الشيخ، قال النخالة: "مؤتمر شرم الشيخ والمؤتمر المقرر عقده في تل أبيب، يؤشر على حالة ضياع الهوية العربية لصالح العدو".وشدد النخالة، على أن المقاومة هي الرد الطبيعي على الاحتلال، وشعبنا يقاوم على مدار الوقت ولم يتوقف يومًا واحداً.وتابع "قدراتنا العسكرية متواضعة مقارنة بما يملكه العدو لكننا نراهن على مقاومينا"، لافتاً إلى أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية تقف بجانب الشعب الفلسطيني وهي الوحيدة التي تدفع ثمن دعمها لشعبنا.وأوضح أن أمريكا صنعت الحرب في أوكرانيا، وهيأت لها كل الظروف من أجل استنزاف روسيا وتحجيم دورها الدولي.