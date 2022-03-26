إلغاء محادثات بين الولايات المتحدة وطالبان بعد إغلاق الحركة مدارس ثانوية للفتيات

قررت الولايات المتحدة إلغاء محادثات كانت مقررة في العاصمة القطرية مع حركة طالبان.





يأتي ذلك بعد أن أغلقت الحركة الأصولية المدارس الثانوية للفتيات الأفغانيات"



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية "لقد ألغينا بعض ارتباطاتنا، بما في ذلك الاجتماعات المبرمجة في الدوحة على هامش منتدى الدوحة، وأوضحنا أننا نرى هذا القرار كنقطة تحول محتملة".



وقالت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وإيطاليا وكندا والنرويج بالإضافة إلى الممثّل الأعلى للاتّحاد الأوروبي في البيان المشترك، إنهم يطالبون الحركة المتشددة بأن "تعود بصورة عاجلة" عن القرار الذي اتّخذته الأربعاء المنصرم وأغلقت بموجبه المدارس الثانوية في وجه الفتيات الأفغانيات.



وحذر البيان من أن عدم التراجع عن هذا القرار سيقوّض آمال الحركة بالحصول على شرعية دولية وطموح أفغانستان في أن "تصبح عضواً محترماً في مجتمع الأمم".







رام الله - دنيا الوطن