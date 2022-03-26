غزة: وفاة طفل دهساً بالقرب من مجمع الصحابة





وقالت إدارة المرور والنجدة التابعة للشرطة، بغزة، إن الطفل عبد الرحمن فادي أبو الكأس (3 سنوات)، توفي، جراء دهسه من قبل مركبة بقيادة السائق (ف، س) 33 عاماً بالقرب من مجمع الصحابة بمدينة غزة، حيث تم نقله للمستشفى بجروح خطيرة جداً توفي بعدها بلحظات.



وأضافت، بأنه تم توقيف سائق المركبة؛ لاستكمال الإجراءات القانونية في القضية، مشيرة إلى أن حالة الوفاة هذه، هي الرابعة منذ مطلع العام الجاري 2022.





رام الله - دنيا الوطنلقي طفل يبلغ من العمر (3 سنوات) مصرعه، اليوم السبت، جراء دهسه من قبل مركبة وسط مدينة غزة.