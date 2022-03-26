اشتية لأمير قطر: اقتطاعات إسرائيل غير القانونية تضعنا بوضع مالي صعب

رام الله - دنيا الوطنأطلع رئيس الوزراء محمد اشتية، أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني اليوم السبت، على التحديات السياسية والاقتصادية، التي تمر بها القضية الفلسطينية.وأشاد رئيس الوزراء، خلال لقائه أمير دولة قطر على هامش منتدى الدوحة، بالموقف القطري الثابت من القضية الفلسطينية الذي استعرضه الأمير خلال كلمته الافتتاحية للمنتدى، وكذلك مطالبته بعدم تجزئة القانون الدولي وتطبيقه في فلسطين، وأن الاحتلال هو احتلال في أي مكان كان.ووضع رئيس الوزراء، أمير قطر في صورة التحديات التي تعيشها القضية الفلسطينية وتأثرها بالمتغيرات الدولية.وأشار إلى أن إسرائيل تدمر بشكل ممنهج إمكانية إقامة دولة فلسطينية عبر تصعيد الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم البيوت.وقال رئيس الوزراء "نسعى لإنجاح جهود الحوار الوطني الذي تقوده الجزائر لاستعادة الوحدة الفلسطينية، لتصليب الجبهة الفلسطينية لمواجهة التحديات."كما وضع رئيس الوزراء، أمير دولة قطر، في صورة الوضع الاقتصادي والمالي في فلسطين، موضحا أن اقتطاعات إسرائيل غير القانونية من أموال الضرائب الفلسطينية، وكذلك تراجع الدعم الدولي، وضع السلطة الوطنية في أزمة مالية تهدد بعدم القدرة على الوفاء بالتزاماتها.من جانبه، أكد أمير دولة قطر، دعم بلاده المتواصل لفلسطين وشعبها في تحقيق تطلعاته بإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة، وإسناد قطر للموقف الفلسطيني "ما يقبله الفلسطينيون تقبله قطر".