زوارق الاحتلال تستهدف مراكب الصيادين في بحر غزة

رام الله - دنيا الوطناستهدفت زوارق بحرية الاحتلال الإسرائيلي، ظهر اليوم السبت، مراكب الصيادين بالرصاص وفتحت عليها خراطيم المياه في بحر غزة.وأفادت مصادر محلية، بأن زوارق بحرية الاحتلال أطلقت النار صوب مراكب الصيادين وفتحت خراطيم المياه عليها، وحاولت إغراق أحدها على بعد نحو ثلاثة أميال قبالة بحر منطقة السودانية شمال غرب مدينة غزة.كما هاجمت زوارق بحرية الاحتلال الصيادين ومراكبهم على بعد نحو 6 أميال قبالة بحر مدينة رفح بالرصاص وفتحت صوبهم خراطيم المياه، ما اضطرهم إلى مغادرة البحر والعودة إلى الشاطئ.يذكر أن بحرية الاحتلال تتعمد يوميا استهداف الصيادين في بحر غزة، وتمنعهم من ممارسة مهنة الصيد.