"محاولة لإشغال الرأي العام".. قيادي بالجهاد الإسلامي يُعلق على إجراء الانتخابات المحلية





وأضاف في تصريح صحفي، أن "هذه العملية الانتخابية هي محاولة من قبل السلطة لإشغال الرأي العام الفلسطيني عن القضايا الأكثر أهمية وهي المتعلقة بوحدة الصف الفلسطيني ومواجهة الاحتلال الصهيوني".





وانطلقت، اليوم السبت، عملية الاقتراع في المرحلة الثانية من الانتخابات المحلية 2021، في 50 هيئة محلية في جميع محافظات الضفة الغربية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها وبدأت باستقبال الناخبين في تمام الساعة السابعة صباحا.

ويتوجه 715 ألف ناخب وناخبة على مدار اليوم إلى مراكز الاقتراع في 50 هيئة محلية بالضفة الغربية، وذلك من خلال التنسيق مع الشرطة لتأمين عملية الانتخابات في مختلف محافظات الضفة، خاصة في 12 مركز اقتراع تقع في مناطق الخليل المصنفة بـ(H2) الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية.





وكانت حركة حماس رفضت إجراء الانتخابات في قطاع غزة، مؤكدة استعدادها لإجراء انتخابات شاملة تشمل الرئاسية والتشريعية والمحلية.

رام الله - دنيا الوطنعلق القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، داوود شهاب، اليوم السبت، على إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية.