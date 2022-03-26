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دولي

تركيا: فرق مختصة من وزارة الدفاع تتعامل مع جسم يشبه لغماً بمضيق البوسفور

تركيا: فرق مختصة من وزارة الدفاع تتعامل مع جسم يشبه لغماً بمضيق البوسفور
جسم يشبه لغماً في مضيق البوسفور
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الدفاع التركية، اليوم السبت، بأن الفرق المختصة، تدخلت، للتعامل مع جسم شبيه باللغم، قبالة سواحل مضيق "البوسفور".

وقالت الوزارة في تغريدة، السبت، إن فرقاً من قوات الدفاع تحت الماء (SAS) انتقلت على وجه السرعة إلى الموقع بعد أن رصدت سفينة تجارية جسما يشبه لغماً قبالة سواحل مضيق البوسفور خلال ساعات الصباح، وفق ما نقلت وكالة أنباء (أناضول).

وأوضحت أن الفرق المختصة قامت بتأمين محيط الجسم المشبوه وباشرت في التعامل معه لإبطال مفعوله.

وأعلن وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، قبل نحو ثلاثة أسابيع، أن بلاده ستمنع السفن الحربية لـ"الدول المشاطئة وغير المشاطئة للبحر الأسود" من عبور مضيقي البوسفور والدردنيل، في خطوة تتماشى مع إعلان سابق للرئيس التركي رجب طيب إردوغان أن بلاده "لن تتخلى لا عن روسيا ولا عن أوكرانيا كما لن تتخلى عن مصالحها القومية".

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