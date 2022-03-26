وزير الخارجية السعودي يدعو لإنهاء النزاع وحماية المدنيين في أوكرانيا

رام الله - دنيا الوطندعا وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم السبت، إلى جعل إنهاء النزاع وحماية المدنيين"، أولوية في أوكرانيا.وأضاف في كلمة خلال افتتاح "منتدى الدوحة" بالعاصمة القطرية: "نتفق جميعاً على ضرورة إنهاء النزاع في أوكرانيا وحماية المدنيين، ومن المهم إطلاق حوار فوري".وأوضح أن "انخراط المجتمع الدولي في قضايا المنطقة مختلف. والعالم يجب أن يعمل معاً لمواجهة التحديات"، مضيفاً أنه "يجب الاهتمام بشكل خاص بالمشاكل التي تواجه دول الجنوب النامية"، وفق ما نقلت قناة (الشرق).من جهته، قال نائب رئيس الوزراء، وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، السبت، إن الأزمات الجيوسياسية لها تأثيرها على العالم بأسره، وتداعيات الحرب في أوكرانيا شملت الجميع.وأضاف أن "هناك مخاوف لدى أطراف الحرب في أوكرانيا، ونحن ندعو لمعالجة هذه المخاوف بشكل سلمي".