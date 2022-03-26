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شؤون فلسطينية

بسبب قانون حماية الأسرة.. أحمد بحر يهاجم حكومة اشتية

بسبب قانون حماية الأسرة.. أحمد بحر يهاجم حكومة اشتية
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أدان رئيس المجلس التشريعي بالإنابة، بغزة، د. أحمد بحر الإصرار على إقرار قانون حماية الأسرة من قبل الحكومة الفلسطينية، برئاسة محمد اشتية.

وقال في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن إقرار هذا القانون، يأتي، "رغم مخالفته القانونية والدستورية، وتعارضه مع الأحكام والتعاليم الإسلامية والقيم المجتمعية، والرفض الشعبي الواسع له".

وأكد على أن "المجلس التشريعي حريص على صون الأسرة الفلسطينية وحفظ تماسكها من خلال القوانين والتشريعات، والتي يجب أن تمر بقنواتها السليمة، فالمجلس التشريعي هو الجهة الوحيدة المخولة بإصدار القوانين والتشريعات".

وأوضح بحر أن "ما يسمى مشروع قانون حماية الأسرة بشكله ومضمونه المستمد من اتفاقية (سيداو) سيئة السمعة يهدد حالة الاستقرار في المجتمع، فهو من جهة ينطوي على تغول واضح على القانون الأساسي الفلسطيني، علاوة عن أنه يسهم في تفكك الأسرة الفلسطينية وبالتالي زعزعة النظام وتهديد السلم والأمن الأهلي".

ودعا الكل الفلسطيني الوقوف ضد هذا المشروع، وقيام المؤسسات الحقوقية والمجتمعية بتبيان عواره الشرعي والقانوني والأخلاقي.

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