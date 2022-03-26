"التربية" تبحث مع سلطة النقد وهيئة سوق رأس المال تعزيز الشمول المالي بالمنظومة التعليمية

وأكد المشاركون أهمية توظيف التكنولوجيا المالية والتطبيقات الرقمية لدى طلبة المدارس في هذا المجال، وتوعيتهم من خلال الأدوات والمنصات الإلكترونية؛ وتشجيع الفكر الريادي لدى الناشئة، مشيدين بالتعاون البناء؛ خاصة عبر إطلاق فعاليات الأسبوع المصرفي وغيرها.



وتم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة لمتابعة القضايا ذات الاهتمام المشترك، كما تم خلال اللقاء الحديث عن أهمية إسناد القطاع المصرفي للجهود الهادفة إلى تطوير البنية التحتية في المدارس، إذ تم استعراض البرنامج الوطني لتبني

المدارس ومنطلقاته وغاياته.





وحضر اللقاء؛ وكيل الوزارة ثروت زيد، والوكيل المساعد للشؤون الطلابية صادق الخضور، والوكيل المساعد لشؤون التخطيط والأبنية حسن أبو الظاهر، ورئيس صندوق التكافل في الوزارة أشرف أبو عرة، ورئيس قسم الشمول المالي في سلطة النقد مهند سلعوس.





رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير التربية والتعليم أ.د. مروان عورتاني، في مكتبه، رئيس مجلس إدارة هيئة سوق رأس المال أ.د. نبيل قسيس، ومحافظ سلطة النقد د. فراس ملحم؛ للتباحث في آليات تعزيز الشمول المالي في المنظومة التعليمية؛ وتوسيع إطار التعاون؛لتحقيق الغايات المنشودة.