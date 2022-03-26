غزة: تفاصيل اجتماع بين الجبهة الشعبية وفدا

زار وفد من الجبهة الشعبية بقيادة عضو المكتب السياسي للجبهة جميل مزهر، وعدد من أعضاء اللجنة المركزية وقيادة قطاع غزة، المكتب المركزي للاتحاد الفلسطيني الديمقراطي (فدا) بغزة للتهنئة بالذكري ال32 لانطلاقة (فدا)، وكان في استقبالهم عدد من قيادة الحزب في المحافظات الجنوبية.





يأتي ذلك في إطار العلاقات الثنائية بين الحزبين، حيث تناول الطرفان لقاءات الجزائر والحوار الوطني وضرورة الخروج من حالة الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني، والعمل علي إصلاح وتفعيل منظمة التحرير، وفق ما تم في اجتماع الأمناء العامون في بيروت ورام الله في الثالث من أيلول سبتمبر 2020.



كما تم الاتفاق علي ضرورة تمتين العلاقة الثنائية بين الطرفين، وتعزيز الشراكة والتشاور في كافة القضايا الوطنية والاجتماعية، والعمل علي التشاور الدائم في كافة القضايا التي تهم شعبنا وقضيتنا الوطنية .



وفي نهاية اللقاء قدم الرفاق في الجبهة الشعبية التهاني للرفاق في (فدا) في الذكري 32 لانطلاقتهم، متمنين لهم دوام التقـدم والازدهار فيما يخدم شعبنا الفلسطيني.











رام الله - دنيا الوطن