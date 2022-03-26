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دولي

الجيش الروسي يعلن انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا

الجيش الروسي يعلن انتهاء المرحلة الأولى من العملية العسكرية في أوكرانيا
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن الجيش الروسي، انتهاء المرحلة الأولى من عمليته العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن جهوده من الآن فصاعدا ستركز على "التحرير الكامل" لإقليم دونباس، جنوب شرقي أوكرانيا.

وأشار إلى تصريح نائب رئيس الأركان العامة الروسية، سيرغي رودسكوي، بأن موسكو مستمرة في التزام "نزع سلاح" أوكرانيا و"اجتثاث النازية فيها".

وأضاف: أن الأهداف الرئيسية للمرحلة الأولى للعملية أُنجزت،  مشيراً إلى أن القوات الروسية دمرت  فعليًا  سلاح الجو الاوكراني ودفاعاته المضادة للطائرات، وكذلك سلاح البحرية.

في السياق، أعلن عمدة العاصمة الأوكرانية، كييف، فرض حظر تجوال في العاصمة بدءا من الساعة 8 مساء اليوم وحتى الساعة 7 صباح الاثنين.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية، عن الاتفاق اليوم على فتح 20 ممرا إنسانيا من مختلف المدن في البلاد.

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