رأفت: ندعو "حماس" إلى ضرورة اجراء الانتخابات المحلية في غزة

رام الله - دنيا الوطنهنأ عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أمين عام حزب "فدا" صالح رأفت أبناء شعبنا في المحافظات الشمالية بالعرس الديمقراطي المتمثل بإجراء الانتخابات المحلية في مرحلتها الثانية، في سبيل تكريس الحياة الديمقراطية، وتمكين المواطنين من اختيار ممثليهم في المجالس والهيئات المحلية.وأعرب رأفت في حديث لإذاعة "صوت فلسطين"، اليوم السبت، عن أمله بأن تسمح حركة "حماس" بإجراء هذه العملية الديمقراطية في المحافظات الجنوبية مستقبلا، على غرار مشاركتها الحالية بالانتخابات في الضفة.