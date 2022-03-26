"سقط مغشيًا عليه في قاعة المحكمة".. وفاة نقيب المحامين المصريين

رام الله - دنيا الوطنتوفي رجائي عطية نقيب المحامين المصريين، إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة بالجيزة.وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين، عن وفاة نقيب المحامين أثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.يذكر أن رجائي عطية، هو محامي كبير ومفكر إسلامي له العديد من الإسهامات الثقافية والإسلامية والقانونية، وتولى منصب نقيب المحامين في آذار/ مارس 2020، خلفا لسامح عاشور.