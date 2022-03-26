العالول: ندعو أبناء شعبنا إلى التوجه لمراكز الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي

رام الله - دنيا الوطنوجه نائب رئيس حركة "فتح" محمود العالول نداءً لأبناء شعبنا بالتوجه لمراكز الاقتراع لممارسة حقهم الديمقراطي، واختيار من يمثلهم في انتخابات الهيئات المحلية، معربا عن تفاؤله بانطلاق العملية الانتخابية في محافظات الضفة.كما أعرب العالول في حديث لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية صباح اليوم السبت، عن أسفه لتعطيل حركة "حماس" هذه العملية الديمقراطية في المحافظات الجنوبية، وكذلك تعطيلها في إجراء أي انتخابات في هيئات محلية أو نقابات أو جامعات وغيرها.