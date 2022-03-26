جمعية رجال الأعمال بغزة تهنئ منتخب مصر بفوزه على السنغال

رام الله - دنيا الوطنهنأت جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين في قطاع غزة، الرئيس عبد الفتاح السيسي والشعب ولاعبي المنتخب المصري، بالفوز على نظيره السنغالي في تصفيات كأس العالم.وقال علي الحايك رئيس جمعية رجال الأعمال، إن فوز أبطال المنتخب المصري بالمباراة والتأهل للمرحلة القادمة من تصفيات كأس العالم هو استمرار لمسيرة النجاحات التي حققها الشعب المصري على مدار التاريخ، وتفانيهم في العمل في شتى المجالات، وأدائهم العالي في سبيل جعل بلادهم في مقدمة الدول.وأضاف الحايك أن فوز مصر في مباراة اليوم هو انتصار لفلسطين وشعبها، مشيراً إلى أن أبناء الشعب الفلسطيني كافة يعبرون عن سعادتهم الغامرة بهذا الفوز والإنجاز الذي حققته مصر من خلال منتخبها الوطني لكرة القدم.وأشاد الحايك بأداء أبطال مصر من لاعبي المنتخب المصري، والأداء المميز الذي قدموه خلال مبارياته في تصفيات كأس العالم، والقدرة على الفوز في مباريات البطولة في مختلف مراحلها.