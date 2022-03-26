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وزير الخارجية المصري ينضم لاجتماع وزراء عرب مع لابيد وبلينكن بالقدس المحتلة

وزير الخارجية المصري ينضم لاجتماع وزراء عرب مع لابيد وبلينكن بالقدس المحتلة
وزير الخارجية المصري مع نظيره الإسرائيلي
رام الله - دنيا الوطن
أفاد موقع (والا) الإسرائيلي، اليوم السبت، بأن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، سينضم إلى لاجتماع وزراء خارجية إسرائيل والولايات المتحدة والمغرب والإمارات والبحرين التي ستُعقد غداً في مدينة القدس المحتلة.


وأضاف الموقع نقلاً عن مصدريْن مشاركيْن في الإعداد الاجتماع،  أن اتصالات تجرى مع الأردن، لانضمام وزير الخارجية أيمن الصفدي إلى الحدث.

ويُعقد في مدينة القدس المحتلة، يوم غدٍ الأحد، اجتماع بمستوى وزراء الخارجية لكل من إسرائيل والولايات المتحدة والامارات والمغرب والبحرين. 

ووفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان)، فإن الوزراء سيعقدون سلسلة لقاءات لبحث قضايا سياسية مختلفة.

وأكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية اليوم الجمعة، ما وصفته عقد قمة سياسية هي الأولى من نوعها في إسرائيل مطلع الأسبوع المقبل.

وكانت قناة (كان) قد ذكرت مساء أمس عن وجود اتصالات متقدمة لعقد هذه القمة في القدس المحتلة، فيما قال مسؤولون إسرائيليون إن هناك تنسيقًا لعقد القمة المرتقبة مطلع الأسبوع المقبل.

ويصل إلى مدينة القدس المحتلة، يوم الأحد، كل من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان والبحريني عبد اللطيف بن راشد الزياني.

وستكون زيارة الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، أول زيارة رسمية له إلى إسرائيل.

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